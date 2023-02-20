Абу-Даби, 20 февраля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Рекордного значения в $9 млрд достиг в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ, сообщил 20 февраля журналистам в Абу-Даби министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на международной оборонной выставке IDEX 2023.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

«По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг девяти миллиардов долларов», — сказал Мантуров.

По словам министра, этот уровень является для России и ОАЭ рекордным, причём Эмираты «сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объёму товарооборота» с Россией.

Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров в середине января обсудил с послом ОАЭ сотрудничество в различных сферах, в том числе в сфере торговли и нефтегазовой отрасли.