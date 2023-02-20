Вашингтон, 20 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Три разведывательных самолета ВВС США дежурили у границы Украины во время визита американского президента Джо Байдена в Киев, передает портал Flightradar 24.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

По данным портала, над Польшей у границ Львовской области Украины дежурили два самолета-разведчика США Boeing RC-135 и Boeing E-3 Sentry. Третий американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker находился в районе полетов. Затем ещё один самолет-разведчик Boeing E-3 Sentry стал дежурить у границ Львовской области.

Уточняется, что над Польшей обычно дежурит только один самолет НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент по время визита в Киев заявил, что Украина получит военную помощь в размере $500 млн. Кроме того, США обещают Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS, а также поставки на Украину критического вооружения.