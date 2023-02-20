Донецк, 20 февраля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка, а также населённые пункты Каштановое и Верхнеторецкое были обстреляны со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 20 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрел Каштанового был произведён украинскими войсками в 13:50 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено десять ракет из реактивных систем залпового огня.

Также указывается, что в 14:00 ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Верхнеторецкому, в 14:10 — пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, и в 14:20 и 14:45 — четыре и шесть снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля 2022 года в результате обстрелов украинских войск в ДНР погибли в общей сложности 4400 мирных жителей, включая 132 ребёнка.