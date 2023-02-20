Вашингтон, 20 февраля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. На сегодняшний день напряжённость в отношениях США и Китая продолжает расти. Об этом свидетельствует встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И, которая состоялась в Мюнхене, сообщает агентство Bloomberg.

EPA/ZOLTAN MATHE/ТАСС Ван И

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Издание напоминает, что высокопоставленные дипломаты обменялись колкостями по всем вопросам, начиная со сбитого США воздушного шара и Тайваня и заканчивая Северной Кореей и Россией. Также госсекретарь указал Пекину на необходимость взвесить своё решение, прежде чем предоставлять России оружие, что, по его словам, ещё больше усилит напряжённость.

Подобная резкая риторика наглядно продемонстрировала, насколько натянуты отношения между США и Китаем, пишет агентство.

«Всё это указывает на то, что, несмотря на все заявления президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина об их желании укрепить связи, ни одна из сторон, похоже, не способна на это», ― отмечается в публикации.

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Глава отдела внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк подчеркнул, что отношения между Вашингтоном и Пекином «становятся всё более хрупкими».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля член политбюро ЦК КПК Ван И провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ван И, в частности, заявил, что Китай никогда не смирится с попытками США угрожать российско-китайским отношениям.

Он также добавил, что Пекин призывает Вашингтон устранить вред, который был нанесён двусторонним отношениям после сбитого китайского зонда в небе над США.