Москва, , 10:09 — REGNUM За последние четыре года более 3 млн россиян, проживающих труднодоступных и малонаселенных деревнях и поселках, прошли медицинский осмотр «с доставкой на дом». С начала реализации нацпроекта «Здравоохранение» в медицинские организации по всей стране поставлено 1 324 передвижных медицинских комплекса, которые осуществили более ста тысяч выездов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минздраве РФ.

ФАП Rkursk.ru

Сегодня, 21 февраля 2023 года, в России отмечается День фельдшера. С момента старта в 2019 году медицинского нацпроекта в стране открыто уже более 1760 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий. Только в 2023 году из планируемых к открытию 1,2 тыс. объектов здравоохранения, более 900 придётся на ФАПы.

Все фельдшерско-акушерские пункты на территориях, где нет аптеки, имеют лицензию на фармацевтическую деятельность, они также оснащаются цифровым оборудованием для оперативной передачи данных, доложил 15 февраля 2023 года президенту министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Совсем скоро 12 передвижных ФАПов получат медучреждения Дагестана. Каждый такой пункт имеет в своём арсенале полный спектр технических средств для обследования, от ростомера и глюкометра до аппарата ИВЛ, спирометра, дефибриллятора, акушерского кресла. Мини-лаборатория на борту позволяет оперативно определить уровень сахара и холестерина крови.

«Мы передаём районным больницам 12 передвижных медицинских комплексов, которые значительно облегчат медикам работу в сельской местности. Позволят приблизить к пациентам качественную медпомощь в лучших условиях», — отметила министр здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева.

Для маленьких населенных пунктов появление передвижных ФАП — большое благо, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Валентина Цывова.

«ФАП — это важно, потому что не в каждом маленьком поселке может быть построен такой пункт. А передвижной ФАП будет использоваться на территории нескольких близко расположенных поселений. Это очень эффективно: сегодня ФАП приехал в одно селение, завтра — в другое, фельдшер один и тот же. ФАПы можно использовать для диспансеризации, потому что люди, живущие в отдаленных поселениях, не очень любят ездить в лечебные учреждения, если не болеют», — пояснила общественный деятель.

В конце января 2023 года новый фельдшерско-акушерский пункт на 335 жителей открылся в селе Репино, расположенном на расстоянии 65 км от Оренбурга и 26 км от врачебной амбулатории поселка Горный. В новом современном ФАПе предусмотрено всё для оказания медицинской помощи: современное оборудование, необходимая мебель и компьютерная техника. Кроме того, подведен интернет, благодаря чему при необходимости можно организовать медицинскую консультацию с узкими специалистами. Также на ФАП по графику выезжают врач общей практики для осмотра пациентов и врачебная бригада Оренбургской районной больницы для проведения диспансеризации и профилактического осмотра населения.

«Хорошо, что сейчас есть такие программы, благодаря которым в селах и деревнях появляются новые медучреждения. У меня часто высокое давление, а добираться до города тяжело. Поэтому я рада, что лечиться могу, не выезжая из Репино», — сказала одна из жительниц.

Новые условия для оказания медпомощи созданы для жителей села Тяглое Озеро Пестравского района Самарской области. Первых пациентов в новом ФАПе там приняли осенью 2022 года. Сейчас более 400 жителей получают первичную и неотложную помощь, проходят профилактические осмотры и диспансеризацию, люди с хроническими заболеваниями, будущие мамы — диспансерное наблюдение.

«Ранее в селе не было фельдшерско-акушерского пункта. Для оказания помощи жителям по графику выезжал врач общей практики. В прошлом году было принято решение о возведении модульного здания, — рассказал главный врач Пестравской центральной районной больницы Виктор Решетников. — ФАП оснащен необходимым оборудованием и соответствует всем современным стандартам оказания первичной помощи. Здесь созданы возможности для проведения телемедицинских консультаций — поставлена новая компьютерная техника, подключена высокоскоростная связь. При необходимости сотрудники могут получить консультацию коллег из центральной районной больницы и других медучреждений. Современный электрокардиограф позволяет направить результат исследования сразу в кардиоцентр. Все это помогает оказывать пациентам необходимую медицинскую помощь».

До конца 2025 года в России будет дополнительно введено в эксплуатацию более 3,8 тысяч ФАПов и амбулаторий, отремонтировано — еще 2,8 тысячи таких объектов. Государство заинтересовано в решении вопроса дефицита кадров, чтобы на всех новых построенных и введенных в эксплуатацию объектах работали компетентные специалисты. Для привлечения в медицинские организации врачей и среднего медицинского персонала, закрепления их в государственной системе здравоохранения реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в которых приняли участие уже почти 52 тысячи медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство мобильных ФАПов и организация ежегодных профилактических медосмотров — приоритетные направления нацпроекта «Здравоохранение».