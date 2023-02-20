Москва, , 16:06 — REGNUM Департамент юстиции США раскрыл данные, что на пиар осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили потратили около $1 млн, чтобы его не забывали на Западе, и такая судьба ожидает всех, кто доверился американцам. Об этом 20 февраля сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она отреагировала на встречу в Киеве президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским. Захарова напомнила, чем заканчиваются подобные «американские проекты» на примере Саакашвили.

«Все знают, что Саакашвили — материал со всех точек зрения Западом отработанный (причём дважды — второй раз на Украине). Его давно слили те же, кто в своё время в него и влили», — написала Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что подобная судьба — тратить на защиту и пиар полученные от США деньги за предательство родины — ожидает всех, кто продался американским властям.

Напомним, Саакашвили бежал из Грузии до того, как истекли его президентские полномочия. Его лишили грузинского гражданства и заочно приговорили к шести годам тюремного заключения за преступления, совершённые во время руководства страной. В 2021 году он вернулся в Грузию, был задержан и находится в заключении, пытаясь добиться освобождения, ссылаясь на плохое здоровье.

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