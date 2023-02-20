Киев, , 15:56 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден покинул столицу Украины. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила корреспондентка CNN Кейтлан Коллинз.

Джо Байден © Yuri Gripas/ZUMA/TASS

«Президент Джо Байден покинул Киев», — говорится в сообщении Коллинз, опубликованном на официальной странице корреспондентки в социальной сети Twitter.

Отмечается, что Байден прибыл в Киев около 08:00 по местному времени и посетил центр города с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что Соединенные Штаты Америки незадолго до визита президента Джо Байдена в Киев контактировали с Россией для исключения инцидентов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав.

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