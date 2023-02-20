В Москве таксист покусал и изнасиловал 22-летнюю победительницу конкурсов красоты

Москва, , 15:58 — REGNUM Таксист напал на девушку, когда та уснула у него в машине. Москвичка проснулась и попыталась вырваться, но мужчина стал душить девушку и несколько раз укусил. Сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

В ночь с 18 на 19 февраля 22-летняя Елена (имя изменено) отдыхала вместе с друзьями в одном из баров на Рочдельской улице. Уже ближе к утру компания начала расходиться. Около 4 утра Елена вызвала себе такси, где в процессе поездки уснула. Через какое-то время девушку разбудил водитель такси, который привез Елену на безлюдную парковку. Мужчина на ломаном русском начал расспрашивать девушку: «почему она такая красивая и без мужчины». Девушка не знала, что ответить, потому что сильно испугалась, тогда водитель сказал, что он будет ее парнем.

«После этих слов неизвестный перелез на заднее сиденье, закрыл девушке рот рукой, чтобы она не кричала, и изнасиловал. После всего таксист довез девушку до дома и проводил в подъезд. Мужчина всю оставшуюся поездку угрожал девушке, чтобы последняя не думала рассказать о случившемся полиции», — пояснил собеседник.

Позвонить в полицию сразу у Елены не получилось, потому что ее банковские карты, телефон и паспорт остались в машине таксиста. Выпали они случайно во время изнасилования или таксист целенаправленно еще и ограбил девушку, Елена не знает. Утром девушка нашла способ позвонить правоохранителям и рассказала все, что с ней произошло.

Девушка сняла побои, а также зафиксировала в медучреждении укусы на теле, которые остались после таксиста. Информация о задержании водителя в редакцию не поступала.

Елена работает моделью и неоднократно выигрывала российские и международные конкурсы красоты.