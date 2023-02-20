Рим, 20 февраля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Италия сможет поставить Киеву до пяти боевых самолетов, и то лишь после того, как это же сделают её соседи по Евросоюзу. О возможности поставок летной боевой техники сообщила газета La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

По данным издания, вопрос о предоставлении Украине истребителей будет решен, вероятно, в ходе визита в Киев премьера Джорджи Мелони. Ожидается, что он состоится 21 февраля.

Как утверждает газета, то, что Киеву передадут современные самолеты F-35 и Eurofighter, маловероятно. Скорее всего, как отмечает издание, это будут штурмовики Amx, разработанные совместно с Бразилией, или же истребители третьего поколения Tornado.

Напомним, ранее издание La Stampa сообщило, что Джорджа Мелони и Владимир Зеленский в ходе встречи обсудят поставки Киеву истребителей и что якобы в Италии не возражают против этой помощи Украине.