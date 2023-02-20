Киев, 20 февраля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки связывались с Россией незадолго до визита Джо Байдена на Украину для исключения вероятности столкновения двух ядерных держав. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает агентство AP.

(сс) The White House Белый дом

«Белый дом не вдается в подробности, но заявил, что «базовые коммуникации произошли с российской стороной для обеспечения исключения конфликтных ситуаций» незадолго до визита Байдена в попытке избежать просчета, который мог бы привести к прямому конфликту двух ядерных держав», — говорится в распространенном сообщении.

Напомним, что в понедельник Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.

В ходе переговоров лидер американского государства заявил, что намерен поддерживать Украину «так долго, как потребуется».