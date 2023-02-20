Глава МИД Испании заявил, что ЕС на этой неделе одобрит новый пакет санкций против России

Брюссель, , 15:46 — REGNUM Новый пакет антироссийских санкций, как ожидается, будет одобрен Европейским союзом уже на нынешней неделе. Об этом 20 февраля рассказал журналистам министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес перед встречей глав МИД стран — участниц сообщества в Брюсселе.

Как отметил Альбарес, он ожидает, что новый пакет санкций против России будет принят европейскими странами с таким же «единством», как все предыдущие.

«Сегодня не ожидается никаких выводов по этому вопросу, только интенсивные дебаты… И я убежден, что он (десятый пакет санкций против РФ) будет принят на этой неделе», — сказал он.

Помимо того, глава МИД Испании положительно оценил предложение Эстонии о совместных закупках странами ЕС оружия и боеприпасов для Киева, уточнив, что испанская сторона намерена провести детальное рассмотрение такой возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у США и их партнёров вызывает беспокойство, что Россия, Китай и Белоруссия контролируют большую часть поставок удобрений в мире.