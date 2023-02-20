Москва, , 15:46 — REGNUM Взятый в плен под Авдеевкой военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о взаимодействии с офицерами и специалистами из Великобритании и Канады, воюющими за киевский режим, сообщает РИА Новости.

«Приходилось пересекаться с канадцами под Херсоном — в сопровождении инженеров. И с англичанами. Они в основном работали с морпехами», — рассказал военнопленный журналистам.

По его словам, натовские военные там, где обучать личный состав было невозможно, они не инструктировали, а непосредственно принимали участие в боевых действиях.

«Переводчик с ними [британскими и канадскими офицерами] общался, и они группой заходили, отрабатывали определенные ситуации и уходили», — уточнил пленный военнослужащий ВСУ, добавив, что сейчас больше украинцев стали ездить за границу на обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные за время проведения спецоперации уничтожили сотни единиц военной техники ВСУ.