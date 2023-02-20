Москва, , 15:47 — REGNUM Дню защитника Отечества были посвящены уроки «Разговоры о важном», состоявшиеся 20 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инок Киприан (Валерий Бурков) © Сергей Бобылев/ТАСС

К ученикам обратился инок Киприан Бурков, более известный как Герой Советского Союза Валерий Анатольевич Бурков — советский и российский военный деятель, авиационный военный штурман, полковник запаса.

Он подчеркнул в своём обращении, что защитником Отечества является весь наш народ. Инок напомнил, что служба в армии всегда считалась настоящей школой мужества.

Уроки «Разговоры о важном» начали еженедельно проводить в российских образовательных организациях с 5 сентября 2022 года в рамках внеурочной деятельности.

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