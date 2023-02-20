Брюссель, 20 февраля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Страны Запада готовят очередной пакет санкций против России. Он будет содержать меры по предотвращению обхода ограничительных мер. Об этом сообщил 20 февраля глава МИД Чехии Ян Липавский.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Он назвал новый пакет санкций мерами по ликвидации «дыр» в антироссийских санкциях. Они необходимы для предотвращения обхода их соседними с Россией странами.

«Следует найти такие меры, чтобы соседние с Россией страны не использовались для обхода санкций», — заявил глава чешского внешнеполитического ведомства по прилете в Брюссель на заседание СМИД Евросоюза.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 февраля страны Евросоюза в ходе заседания постоянных представителей стран ЕС планируют окончательно согласовать новый пакет санкций против России.