Лобня, Московская область, 20 февраля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. В результате пожара в нежилом здании в Лобне Московской области погибли два человека. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает telegram-канал «РЕН ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По информации источника, на месте ликвидированного возгорания обнаружены тела 46-летней Татьяны Я. и неизвестного мужчины.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по Московской области, площадь пожара в нежилом здании в Лобне на улице Кольцевой составила 40 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 20 человек.

При ликвидации пожара задействовали 42 человека личного состава и 12 единиц служебной техники.

Ранее сообщалось, что в Республике Туве из-за халатности полицейского при поджоге погибли два человека.