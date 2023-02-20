Минск, 20 февраля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. В Могилевской области Белоруссии в 2022 году проводили эксперимент по созданию народного ополчения, и жители откликнулись на призыв. Об этом 20 февраля сообщил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин после рассмотрения проекта закона «О народном ополчении» в Совбезе страны.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Виктор Хренин

«Мы провели расчёты, численность будет от 100 до 150 тыс. человек по всей Белоруссии, которые могут быть привлечены», — сказал Хренин.

Он добавил, что добровольцев может быть и больше ожидаемых показателей. В минобороны рассчитывают, что в ополчение будут входить граждане, которые уже были на военной службе и обучались владеть оружием. При этом будут принимать и тех, кто военную подготовку не проходил, в том числе женщин.

Стоит отметить, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настали такие время, когда каждый житель республики должен уметь обращаться с оружием. По его мнению, этот навык может пригодиться для защиты родины.