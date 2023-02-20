Токио, 20 февраля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Помощь в размере $5,5 млрд будет оказана Киеву властями Японии. Об этом 20 февраля заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, его слова приводит пресс-служба МИД страны.

EPA/RICHARD A. BROOKS/POOL/ТАСС Фумио Кисида

Отмечается, что глава японского правительства вместе с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси 20 февраля принимали участие в «Четвёртом Токийском глобальном диалоге» на тему «Конец эпохи после холодной войны и пути мирового порядка под руководством США», который был организован Японским институтом международных проблем.

Также указывается, что в ходе своего приветствия Кисида заявил, что Япония в качестве страны — председателя «Группы семи» и непостоянного члена Совбеза ООН намерена осуществлять руководство решением таких проблем, как помощь Киеву в конфликте с Россией и сохранение существующего на данный момент в мире порядка.

«В связи с этим премьер-министр Кисида выразил намерение оказать новую дополнительную финансовую помощь Украине в размере $5,5 миллиарда. Он выразил мысль, что лидеры «семерки» будут и впредь едины в отношении вторжения на Украину и в годовщину его начала 24 числа проведут телеконференцию лидеров G7, пригласив на неё (Владимира) Зеленского», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин написал, что импульс для изменения существующего в мире на данный момент порядка в пользу многополярной модели дала спецоперация Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.