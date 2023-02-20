Москва, , 15:29 — REGNUM Концерты музыкального коллектива «Мумий Тролль», запланированные на март, отменили во всех российских городах. Об этом 20 февраля сообщил телеграм-канал «7×7 — Горизонтальная Россия».

Участники группы «Мумий Тролль» © Александр Рюмин/ТАСС

Читайте также: В Белграде отменили концерт «Ляписа Трубецкого», поддерживающего ВСУ

Артисты намеревались выступить в Курске, Орле, Ярославле, а также в Рязани, Пензе, Воронеже.

Отмечается, что тур, начало которого было запланировано на март 2023 года, был отменён по «независящим от организатора и артистов» причинам.

«Дорогие друзья! Спешим к вам с неприятной для всех нас новостью. По независящим от организатора и артиста причинам провести концерт группы «Мумий Тролль» в городе Воронеж не представляется возможным. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства», ― говорится в сообщении организаторов выступления в Воронеже.

Концерты музыкального коллектива «Мумий Тролль» myrockshows.com

Также по теме: Депутат Госдумы потребовал отмены концерта «Ногу свело» в Петербурге

Напомним, весной прошлого года группа «Мумий Тролль» заявила, что перестанет выступать в городах России до окончания специальной военной операции, однако позже анонсировала концертный тур по стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белграде был отменён запланированный на 12 февраля концерт белорусской панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой», средства от которого музыканты планировали направить на поддержку ВСУ.