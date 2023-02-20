Суджанский район, Курская область, 20 февраля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Информацию о гибели при пожаре шестерых военнослужащих в Курской области подтвердили 20 февраля в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

По данным военного ведомства, в Курской области шестеро солдат погибли при пожаре, причиной возникновения которого стало грубое нарушение требований безопасности при обращении с горючими материалами. В результате в блиндаже произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве и пожаре, которые произошли в Суджанском районе Курской области. Шестеро солдат-срочников погибли в результате пожара, вспыхнувшего при растопке печи.