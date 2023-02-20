Москва, , 15:20 — REGNUM Депутат Госдумы Светлана Журова («Единая Россия») прокомментировала инцидент с избиением сына пресс-атташе тульского «Арсенала» на футбольном матче «Базель» — «Серветт» в Швейцарии, сообщает «Спорт-Экспресс».

Светлана Журова © Сергей Фадеичев/ТАСС

«Это происходит не только с болельщиками, но и с обычными людьми. К сожалению, нам нельзя предугадать, когда с нами такое может случиться», — отреагировала на инцидент Журова.

Депутат привела пример, что где-то год назад пришлось вывезти юниорскую сборную из гостиницы, потому что на них начинали нападать.

«Именно по этой причине русским отказывают в участии в соревнованиях и рекомендуют не приезжать российским зрителям на них, потому что организаторы не обещают им безопасность. Вот такая сейчас обстановка. Но если они страна с демократией и законами, то должны разбираться с этими делами», — добавила Журова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал о том, что на его сына Артёма было совершено нападение в фанатском секторе.