Вашингтон, 20 февраля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Россия, Китай и Белоруссия контролируют большую часть поставок удобрений в мире. Влияние этих стран в этой сфере вызывает беспокойство у США и их партнеров, пишет Bloomberg.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

Так, агентство утверждает, что Китай производит 31,9 млн тонн азота и 6,1 млн тонн калия, Россия соответственно — 11,2 млн тонн и 9,5 млн тонн, а Белоруссия — 1 млн тонн и 7,6 млн тонн. Отмечается, что США занимают четвертое место.

По данным экспертов издания, с началом российской спецоперации на Украине изменились мировые торговые цепочки. Несмотря на то, что прямых ограничений на поставку удобрений Запад не вводил, российские власти утверждают, что санкции против страны привели к проблемам с поставками.

Они спровоцировали нехватку продовольствия в некоторых странах, а также их массовые закупки на Западе. При этом удобрения оказались «стратегическим рычагом глобального влияния», что заставило США озаботиться вопросом наращивания объемов производства удобрений.

Напомним, в апреле 2022 года власти США из-за растущей продовольственной инфляции были вынуждены отменить санкции против удобрений, произведённых в России, введённые ранее.