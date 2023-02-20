Анкара, , 15:22 — REGNUM Число обнаруженных жертв землетрясений, прошедших в Турции, выросло до 41 156 человек. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Последствия землетрясения в Турции © Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Число погибших в результате землетрясения составило 41 156 человек, число раненых — 108 068 человек», — сообщили в AFAD.

Ранее в Турции сообщили, что спасатели нашли 41 020 погибших.

Напомним, разрушительные землетрясения в Турции произошли 6 февраля. В стране прекратили спасательные работы во всех провинциях, кроме регионов Хатай и Кахраманмараш, которые пострадали больше остальных.

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