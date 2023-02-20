Киев, 20 февраля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В дальнейшем Украину ожидают тяжёлые дни, недели и годы. Об этом 20 февраля заявил американский президент Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Мы знаем, что впереди будут тяжёлые дни, недели и годы», — сказал американский лидер о ситуации на Украине.

Также Байден уточнил, что в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву будут входить военное оборудование, артиллерийские снаряды, гаубицы и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал, что президент США Джо Байден и Владимир Зеленский остались довольны своей встречей в Киеве, атмосфера которой была «максимально доверительной и душевной».