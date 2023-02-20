Москва, , 15:10 — REGNUM Предполагаемого виновника взрыва в Новой Москве удалось задержать, сообщает телеграм-канал 112.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно полученной информации, полиция установила личность предполагаемого виновника взрыва. Им оказался 26-летний молодой человек. Его удалось задержать при попытке уехать из города.

«Парня предупредил его отец, к которому пришли сотрудники», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что самодельное взрывное устройство предполагаемый преступник смастерил из пиротехнического устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в коттеджном посёлке «Изумрудный» в Новой Москве. В результате взрыва пострадала 22-летняя девушка.