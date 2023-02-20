Москва, , 15:09 — REGNUM У 46-летнего олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова поражена четверть головного мозга. Как утверждает telegram-канал Shot, состояние спортсмена критическое.

Роман Костомаров Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным источника, новые образования, обнаруженные в лобной, левой теменной и правой затылочной областях, могли быть вызваны осложнениями в результате перехода инфекции от отита с ушей на мозг.

«Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. Позднее фигурист был доставлен в реанимацию.

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