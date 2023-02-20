Глава МИД Украины назвал «душевной» атмосферу встречи Байдена с Зеленским

Киев, , 15:00 — REGNUM Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский остались довольны своей встречей в Киеве, атмосфера которой была «максимально доверительной и душевной». Об этом 20 февраля сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в одной из соцсетей.

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Исторический визит. Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера максимально доверительная и душевная», — написал он в своём сообщении.

Также Кулеба назвал визит американского лидера «победой» украинской стороны и лично Зеленского, так как он был проведён «всему ради» для победы Киева «и всего свободного мира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется.