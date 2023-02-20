Москва, 20 февраля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Празднование Масленицы началось в понедельник в стенах Госдумы. Посетители думского буфета смогли продегустировать блины, которые приготовил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Блины

По ежегодной традиции в честь Масленицы на несколько дней меню парламентского буфета расширяется всевозможными вариантами народного десерта. Гости могут отведать «московский» и лимонный блинчики, блины с яблоками и корицей, мясом и языком, с курицей и грибами или блинную лазанью. Простой «московский» блин обойдется в 30 рублей, а блинная лазанья — в 195 рублей. За доплату лакомство можно дополнить красной икрой, слабосоленым лососем, вареньем из черной смородины, вишни или абрикоса.

Нилов приготовил традиционные тонкие блины и приправил их вареньем из морошки и морошкой в собственном соку, которые были привезены из Ненецкого автономного округа. Бесплатно продегустировать эксклюзивный десерт мог любой желающий. Вместе с тем Нилов признался, что не любит блины.

«Пусть этот праздник все-таки даст импульс позитивный, добавит радости, улыбок, хорошего настроения!» — сказал он.