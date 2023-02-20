Москва, 20 февраля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Российские военные за время проведения СВО уничтожили сотни единиц военной техники вооружённых формирований Украины. Об этом 20 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Виктор Антонюк/РИА Новости Подбитый танк ВСУ

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 8465 единиц специальной военной автомобильной техники», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, ВСУ лишились 386 самолётов, 210 вертолётов и 3193 беспилотных летательных аппаратов.

Также в ходе спецоперации российские подразделения, средства ПВО и артиллерия уничтожили 405 зенитных ракетных комплексов, 7945 танков и других боевых бронированных машин, 1031 боевую машину реактивной системы залпового огня, 4157 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Службы внешней разведки, с декабря 2021 года страны Североатлантического альянса передали Украине 1170 комплексов противовоздушной обороны, 440 танков, 1510 боевых машин пехоты (БМП) и 655 артиллерийских систем. Большую часть поставленной Западом военной техники Вооружённые силы России уничтожили.