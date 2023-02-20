Луганск, 20 февраля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. За последние сутки в ходе специальной военной операции подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 20 февраля.

Алексей Майшев/РИА Новости Огонь по позициям ВСУ из 120-мм миномета 2Б11 «Сани»

Конашенков уточнил, что поражение живой силе и технике ВСУ было нанесено в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Масютовка и Крахмальное Харьковской области.

Всего на данном направлении за последние сутки уничтожено до полусотни украинских военнослужащих, один танк, а также три автомобиля.

Также в ходе брифинга Конашенков подтвердил информацию об освобождении населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики.