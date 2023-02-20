Москва, 20 февраля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США на краснолиманском направлении. Об этом 20 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В результате ударов российской авиации и огня артиллерии в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери. По словам Конашенкова, на данном направлении также уничтожили около ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры работы российской военной разведки в зоне спецоперации.