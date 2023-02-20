Москва, 20 февраля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в ходе обстрела позиций ВСУ в течение прошедших суток уничтожили пять гаубиц, одну пушку и склад боеприпасов противника. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Станислав Красильников/ТАСС Работа расчетов САУ «Хоста» в зоне СВО

«Уничтожены самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт», самоходная гаубица «Гвоздика» и три гаубицы Д-30. Также, в районе города Херсона поражён склад боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, в результате бомбовых и артиллерийских ударов ВС РФ по позициям противника были поражены 98 украинских подразделений артиллеристов. Также российские бойцы поразили личный состав и технику ВСУ в 124 районах.

Стоит отметить, в общей сложности, согласно официальным данным, российские подразделения в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили 1031 машину системы залпового огня ВСУ и 4157 артиллерийский орудий и миномётов противника.