Москва, 20 февраля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС РФ за минувшие сутки нанесли серьезный удар по подразделениям ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях. Уничтожены около 60 военнослужащих, подбиты танк, два броневика, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30. Такие данные привела 20 февраля пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Виктор Антонюк/РИА Новости Работа артиллерии в зоне СВО

Отмечается, что оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесла комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Доброволье в ДНР, а также Гуляйполе и Юрковка Запорожской области.

Были уничтожены три украинских склада боеприпасов в районе населенных пунктов Малиновка в Запорожье и Угледар и Водяное в ДНР.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры работы военной разведки в южном секторе проведения спецоперации.

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