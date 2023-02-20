Москва, , 14:44 — REGNUM Вооружённые формирования Украины за последние сутки лишились 15 беспилотников. Дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны в ходе спецоперации. Об этом 20 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

ЗРПК «Панцирь-С1» ВС России © Валентин Капустин/РИА Новости

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«Средствами противовоздушной обороны […] уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, Кременная Луганской Народной Республики, Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка Донецкой Народной Республики и Лесное Запорожской области», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, за сутки перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе системы ПВО России сбили над Чёрным морем два беспилотника ВСУ.

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