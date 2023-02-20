Киев, 20 февраля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом 20 февраля заявил американский президент Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

«И вот как долго мы хотим быть вместе с вами — так долго, как потребуется», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден пообещал выделить украинской стороне «миллиарды» долларов США в качестве бюджетной помощи.