ДНР, 20 февраля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с ВДВ и при поддержке артиллерии в рамках специальной военной операции (СВО) полностью освободили Парасковиевку в ДНР, информирует 20 февраля Минобороны России. Парасковиевка расположена между Соледаром и Артёмовском. Также известно, что в районе Изюма сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (20.02.2023 г.)

Наступательный характер СВО сохраняется. Так, до 100 украинских военнослужащих за сутки уничтожено на краснолиманском направлении. На донецком направлении ВСУ (Вооруженные силы Украины) потеряли свыше 115 солдат. На южнодонецком и запорожском направлениях потери составили до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30. Еще до 50 украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля уничтожены на купянском направлении.

Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Угледар и Водяное.

Как сообщало ИА REGNUM, об освобождении Парасковиевки 20 февраля известило Минобороны РФ в ходе брифинга. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал ранее, что освобождение Парасковиевки дает возможность в дальнейшем прервать снабжение группировки ВСУ в Артёмовске.

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