Изюм, Украина, 20 февраля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Самолёт ВСУ сбит российскими военными в районе города Изюма (Харьковская область), сообщил на брифинге 20 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Цитата из видео. Министерство обороны России Истребитель ВКС России в зоне проведения СВО

Украинский Су-27 сбит в воздушном бою истребительной авиацией ВКС РФ в ходе спецоперации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные взяли под контроль железную дорогу на Северск (ДНР).