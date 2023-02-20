Москва, 20 февраля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Российские войска в ходе наступления освободили от вооружённых формирований Украины населённый пункт Парасковиевка на донецком направлении. Об этом 20 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа артиллерийского расчета в зоне проведения СВО

«На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск полностью освободили населённый пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Также официальный представитель Минобороны уточнил, что за последние 24 часа на указанном направлении было уничтожено свыше 115 киевских военных, а также одна БПМ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две реактивные установки залпового огня «Град», противотанковая пушка «Рапира» и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 вооружённых формирований Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «стратегическим» визит в Киев американского президента Джо Байдена.