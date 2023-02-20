Москва, 20 февраля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. ФСБ России выявила и пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая похитила более двух миллиардов рублей из Пенсионного фонда, сообщили 20 февраля в ЦОС ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда РФ и АО «Почта России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по делу задержаны более 30 человек в Москве, Ингушетии и Северной Осетии. По предварительной информации, работники фонда якобы перечисляли деньги на банковские счета филиала «Почта России» в Ингушетии для обналичивания. Кроме того, для сокрытия действий мошенники фальсифицировали отчетную документацию, согласно которой полученные из Пенсионного фонда средства были полностью выданы населению.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а также проведено 54 обыска по местам жительства и работы членов ОПГ. В результате следственных мероприятий задержаны 34 фигуранта, им предъявлены обвинения.