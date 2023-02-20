Брюссель, 20 февраля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз уже ввел все возможные санкции против России, каждый следующий пакет направлен лишь на предотвращение попыток обхода.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода санкций. Но главное уже было сделано, потому что мы ввели санкции против ископаемого топлива», — цитирует Мишеля бельгийское издание Le Soir.

Напомним, что глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что предпринимаются все необходимые меры, чтобы через Анкару не происходил обход санкций США и ЕС.

Ранее на официальном сайте Белого дома на фоне визита президента США Джо Байдена в Киев объявили о введении на этой неделе нового пакета санкций в отношении граждан России.