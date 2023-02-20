Киев, 20 февраля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. В центре украинской столицы возобновилось движение гражданского транспорта, которое было приостановлено сегодня, 20 февраля, передаёт телеканал «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Напомним, ранее в центре Киева было перекрыто движение. Украинскую столицу посетила американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом.

Состоялась встреча лидера США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам переговоров журналисты взяли интервью у американского гостя.