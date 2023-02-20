Токио, , 14:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашён на онлайн-саммит «Большой семёрки», которая должна пройти под председательством Японии 24 февраля. Об этом 20 февраля на встрече руководства Либерально-демократической партии заявил её председатель, премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщило агентство Kyodo.

Фумио Кисида Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кисида добавил, что, как ожидается, в ходе саммита лидеры G7 ― Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединённые Штаты, а также Европейский союз, подтвердят своё единство в борьбе с действиями России против Украины, а также согласятся продолжать поддерживать Киев.

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Напомним, ранее о желании Зеленского принять участие во встрече лидеров «семёрки» заявляла украинская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры лидеров стран G7 состоятся 24 февраля и станут первыми в этом году под председательством Японии.