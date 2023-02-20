Белград, 20 февраля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич во время посещения Международной выставки вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ) заявил об увеличении расходов на оборону в полтора раза.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«Мы сейчас на 2% [от ВВП — ред.], но как идут дела — поднимем до 3%. У кого не будет серьезной армии, подвергнется нападению. Государство увеличит свои возможности», — сказал лидер сербского государства.

Также Александр Вучич отметил, что Польша, например, намерена поднять свои расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта.

В субботу, 18 февраля, президент Сербии в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что все признаки указывают на нескорое завершение конфликта на Украине.