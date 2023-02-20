Mash: в Курской области при взрыве в блиндаже погибли шесть солдат-срочников

Суджанский район, Курская область, , 14:24 — REGNUM Взрыв в блиндаже привёл к гибели шестерых солдат-срочников в Курской области, сообщает 20 февраля Mash.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в Суджанском районе. Взрыв прогремел из-за неосторожного обращения с огнём.

Один из военнослужащих в блиндаже при растопке печи плеснул в топку горючую жидкость, в результате чего прогремел взрыв и начался пожар.

Двое находившихся в блиндаже спаслись. Остальные «пока не обнаружены, на месте работают спецслужбы».