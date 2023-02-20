Кызыл, , 14:30 — REGNUM В посёлке Каа-Хем в Республике Тува в результате поджога погибли женщина и ребёнок-инвалид. С жалобами на дебошира дважды вызывали полицию, но правоохранители не приехали на второй вызов. Дежурному полиции уже предъявили обвинение в халатности. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В середине октября 2022 года в дежурную часть посёлка Каа-Хем поздно ночью поступил вызов от молодого человека. Звонивший парень пожаловался на пьяного сожителя сестры, который устроил скандал на почве ревности, вёл себя агрессивно и лез в драку. На адрес направили наряд полиции. Когда оперативники приехали на место, оказалось, что родственникам уже удалось успокоить дебошира, и он заснул. Жильцы дома попросили не забирать мужчину в отдел, и полицейские уехали ни с чем. Но уже через час раздался новый звонок с того же адреса. Родственники снова жаловались на агрессивное поведение нетрезвого мужчины. Дежурный, который принимал обращения, решил не отправлять наряд на повторный вызов. Спустя 40 минут с того же номера позвонили в третий раз уже с сообщением о поджоге. Молодой человек по телефону рассказал, что дебошир взял канистру с бензином, облил дом и поджог. Наряд полиции снова выехал по адресу, когда оперативники прибыли на место, частный дом был полностью охвачен огнём. В результате пожара погибли 41-летняя хозяйка дома и её 15-летняя дочь, девочка была инвалидом с диагнозом ДЦП.

После трагедии в республиканском Следственном комитете на 33-летнего подозреваемого завели уголовное дело по нескольким пунктам части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью общественно опасным способом». А в отношении сотрудников полиции начали проводить проверку. Вскоре было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения должностными лицами МО МВД России «Кызылский» своих обязанностей. 16 февраля 2023 года по этому делу было предъявлено обвинение дежурному, который не отправил в ту ночь наряд на вызов.

«36-летнему помощнику оперативного дежурного МО МВД России «Кызылский» старшему сержанту полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». При допросе в качестве обвиняемого он вину не признал», — сообщил собеседник агентства.