Байден заявил, что Вашингтон выделит Киеву «миллиарды» долларов в качестве бюджетной помощи

Киев, , 14:21 — REGNUM «Миллиарды» долларов США в качестве бюджетной помощи пообещал выделить украинской стороне американский президент Джо Байден. Он заявил об этом 20 февраля во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе на этой неделе мы предоставляем миллиарды в виде прямой бюджетной помощи», — сказал он.

Также Байден отметил, что Киев, по его словам, сумеет сразу использовать эти денежные средства для того, чтобы предоставить базовые услуги населению контролируемой им части Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после представления делегаций президент США Джо Байден пообщался в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским наедине.