Киев, 20 февраля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. У границ Польши и Украины 20 февраля были замечены три стратегических разведывательных самолета военно-воздушных сил США. По данным сервиса Flightradar24, один из них — разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, два других — самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.

(сс) John5199 Boeing RC-135W Rivet Joint

Этот же портал сообщает о том, что в этом районе присутствует самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker.

Напомним, ранее появились сообщения в ряде украинских СМИ о том, что президент США Джо Байден 20 февраля с визитом прибыл в Киев. На видео, размещенном в некоторых телеграм-каналах, Байден и Владимир Зеленский посещают мемориал памяти погибших сотрудников ВСУ.

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На сайте администрации Байдена сообщается, что целью визита американского президента является подтверждение приверженности принципам демократии и желание показать свою поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что на 21 февраля у Джо Байдена намечен визит в Польшу.