Киев, 20 февраля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Визит американского президента Джо Байдена в Киев — это сигнал поддержки, поданный Вашингтоном жителям Украины, заявил 20 февраля украинский президент Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Ваш визит — чрезвычайно важный знак поддержки всех украинцев», — заявил Зеленский Байдену на встрече. Как сообщает Reuters, Зеленский по итогам переговоров с Байденом сказал, что обсуждал с американским коллегой «оружие большой дальности».

Напомним, Байден провёл в Киеве встречу с Зеленским. По итогам этих переговоров в офисе Зеленского назвали приезд главы США в Киев стратегически важным.