Кишинёв, , 14:20 — REGNUM Заявления, подобные словам премьер-министра Молдавии Дорина Речана, что первой задачей Кишинёва является «демилитаризация» Приднестровья, всё чаще слышны от молдавских властей. Об этом 20 февраля сообщил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дорин Речан недавно заявил, что приоритетом номер один для него является демилитаризация Приднестровья. Интересно, как он собирается это сделать? Хочет начать там войну? Это очень опасно», — отметил Додон.

Он также критически отозвался о критике в адрес нейтралитета Молдавии со стороны представителей руководства республики. По данным Додона, большинство молдавских жителей поддерживают нейтралитет, против вступления страны в НАТО, а также хотят, чтобы сохранялся мир и спокойствие.

Напомним, ранее Речан заявил, что Кишинёв выступает за вывод из Приднестровья российских миротворцев, чтобы «демилитаризировать» регион. Это нужно для «интеграции» ПМР в Молдавию.

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