Кишинёв, 20 февраля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Заявления, подобные словам премьер-министра Молдавии Дорина Речана, что первой задачей Кишинёва является «демилитаризация» Приднестровья, всё чаще слышны от молдавских властей. Об этом 20 февраля сообщил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Дорин Речан недавно заявил, что приоритетом номер один для него является демилитаризация Приднестровья. Интересно, как он собирается это сделать? Хочет начать там войну? Это очень опасно», — отметил Додон.

Он также критически отозвался о критике в адрес нейтралитета Молдавии со стороны представителей руководства республики. По данным Додона, большинство молдавских жителей поддерживают нейтралитет, против вступления страны в НАТО, а также хотят, чтобы сохранялся мир и спокойствие.

Напомним, ранее Речан заявил, что Кишинёв выступает за вывод из Приднестровья российских миротворцев, чтобы «демилитаризировать» регион. Это нужно для «интеграции» ПМР в Молдавию.