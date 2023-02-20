Вильнюс, 20 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал третьи страны тщательно обдумать свое вовлечение в конфликт на Украине через поддержку России.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Габриэлюс Ландсбергис

«За последний год было продемонстрировано достаточно аргументов, что Запад может быть единым в санкциях, политической изоляции, поэтому страны должны бы дважды подумать, прежде чем они вовлекут себя в украинский конфликт через поддержку России», — заявил Ландсбергис в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза.

Напомним, что заседание глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза, на котором обсуждаются пути разрешения конфликта на Украине и новые санкции, направленные против России, проходит в понедельник, 20 февраля, в Брюсселе.

В ходе заседания глава министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн пригрозил Китаю коллективными санкциями в ответ на поставки России «летальной» поддержки.